В Минобороны сообщили о прекращении выдачи повесток по частичной мобилизации

Специальные штабы оповещения, пункты сбора граждан, которые были использованы для проведения частичной мобилизации, «подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению», следует из заявления Минобороны. Набор в Вооруженные силы РФ продолжится только для добровольцев и кандидатов для прохождения службы по контракту, отметил Конашенков.