В Минобороны сообщили о прекращении выдачи повесток по частичной мобилизации
В России завершились все мероприятия, проводимые в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток прекращаются», — сказал Конашенков, видеозапись его выступления опубликовала пресс-служба военного ведомства.
Специальные штабы оповещения, пункты сбора граждан, которые были использованы для проведения частичной мобилизации, «подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению», следует из заявления Минобороны. Набор в Вооруженные силы РФ продолжится только для добровольцев и кандидатов для прохождения службы по контракту, отметил Конашенков.
28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. В ходе встречи министр обороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции. Другие 218 000 проходят подготовку на полигонах. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет, сообщил Шойгу.
Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября. Призыв в основном затронул россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.