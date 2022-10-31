В Минобороны сообщили о готовности к проведению осеннего призыва

Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 30 сентября 2022 г., осенний призыв был перенесен с 1 октября на 1 ноября. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что перенос связан с загрузкой военкоматов на фоне частичной мобилизации в России. Всего осенью планируется призвать 120 000 человек на военную службу. Это меньше показателей прошлой осени, однако полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства даже на фоне проведения СВО.