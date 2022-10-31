В Минобороны сообщили о готовности к проведению осеннего призыва
К предстоящему осеннему призыву в России все готово, сообщил начальник четвертого управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, передает пресс-служба Минобороны.
«К проведению призыва все готово. Необходимые запасы имущества и оборудования созданы», — заявил Цимлянский, отметив, что в военные комиссариаты «заблаговременно завезены комплекты обмундирования, несессеры, продовольственное и вещевое имущество».
Цимлянский сообщил, что осенняя призывная кампания стартует с 1 ноября. Он добавил, что к работе приступят свыше 2500 призывных комиссий. Цимлянский подчеркнул, что осенний призыв не связан с проведением спецоперации на Украине. Призывники не будут участвовать в СВО.
По его словам, сначала призывники должны пройти обучение, в рамках которого в срок до пяти месяцев они освоят военную технику и получат военно-учетную специальность. После чего их отправят в войска для «эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники», сообщил Цимлянский.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 30 сентября 2022 г., осенний призыв был перенесен с 1 октября на 1 ноября. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что перенос связан с загрузкой военкоматов на фоне частичной мобилизации в России. Всего осенью планируется призвать 120 000 человек на военную службу. Это меньше показателей прошлой осени, однако полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства даже на фоне проведения СВО.