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В Минобороны сообщили о готовности к проведению осеннего призыва

Ведомости

К предстоящему осеннему призыву в России все готово, сообщил начальник четвертого управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, передает пресс-служба Минобороны.

«К проведению призыва все готово. Необходимые запасы имущества и оборудования созданы», — заявил Цимлянский, отметив, что в военные комиссариаты «заблаговременно завезены комплекты обмундирования, несессеры, продовольственное и вещевое имущество».

Цимлянский сообщил, что осенняя призывная кампания стартует с 1 ноября. Он добавил, что к работе приступят свыше 2500 призывных комиссий. Цимлянский подчеркнул, что осенний призыв не связан с проведением спецоперации на Украине. Призывники не будут участвовать в СВО.

По его словам, сначала призывники должны пройти обучение, в рамках которого в срок до пяти месяцев они освоят военную технику и получат военно-учетную специальность. После чего их отправят в войска для «эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники», сообщил Цимлянский.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 30 сентября 2022 г., осенний призыв был перенесен с 1 октября на 1 ноября. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что перенос связан с загрузкой военкоматов на фоне частичной мобилизации в России. Всего осенью планируется призвать 120 000 человек на военную службу. Это меньше показателей прошлой осени, однако полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства даже на фоне проведения СВО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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