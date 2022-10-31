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В Генштабе пообещали не отправлять срочников в новые регионы и зону СВО

Ведомости

Срочников осеннего призыва не будут направлять в зоны проведения специальной военной операции на Украине, а также в новые российские регионы — Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области, об этом в интервью газете ВС РФ «Красная звезда» сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский

«Отмечу, что граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине», — сказал он. 

Бурдинский также напомнил, что в ходе осенней призывной кампании в этом году планируется привлечь 120 000 человек, что на 7500 меньше, чем в прошлом году. Что касается сроков проведения призывных мероприятий, то они, несмотря на то, что они начнутся на месяц позже — 1 ноября, а не 1 октября, как это было всегда, будут «завершены в установленные сроки», то есть до 31 декабря. 

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Частичная мобилизация в России началась с 21 сентября. В Минобороны пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планировалось мобилизовать 300 000 человек. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении частичной мобилизации. По его словам, сейчас на полигонах находятся 218 000 человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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