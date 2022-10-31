В Генштабе пообещали не отправлять срочников в новые регионы и зону СВО

Бурдинский также напомнил, что в ходе осенней призывной кампании в этом году планируется привлечь 120 000 человек, что на 7500 меньше, чем в прошлом году. Что касается сроков проведения призывных мероприятий, то они, несмотря на то, что они начнутся на месяц позже — 1 ноября, а не 1 октября, как это было всегда, будут «завершены в установленные сроки», то есть до 31 декабря.