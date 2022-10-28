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Путин: в ходе спецоперации новые вооружения показывают себя хорошо

Ведомости

План развития Вооруженных сил РФ выполняется в полном объеме, многое сделано и для модернизации ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу. 

«У нас очень много сделано для развития РВСН, для того, чтобы наши сухопутные войска и другие подразделения были оснащены современными видами оружия, в том числе большой дальности и высокоточным оружием», — сказал российский лидер. 

Путин добавил, что новые вооружения в условиях боевых действий «показывают себя с лучшей стороны». При этом, по словам президента, необходимо внести коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ, включая сухопутные войска. Он поручил Шойгу проработать вопросы по усовершенствованию российской армии в короткие сроки. О результатах работы глава Минобороны РФ должен будет отчитаться в декабре, уточнил Путин. 

В ходе встречи Шойгу также доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России. «Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 000 человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — заявил министр. 

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. В Минобороны РФ поясняли, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планировалось мобилизовать 300 000 человек.

Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в состав РФ вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. 19 октября Путин ввел на этих территориях военное положение. 

Российский президент и ранее заявлял об эффективности российского оружия, которое используется в ходе спецоперации. «Применяемое в ходе операции российское оружие показывает высокую эффективность», — сказал глава государства в конце сентября на встрече с представителями оборонной отрасли. Он уточнил, что речь идет об авиации, высокоточных ракетах большой дальности, бронетанковом вооружении и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных