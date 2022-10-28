Путин: в ходе спецоперации новые вооружения показывают себя хорошо
План развития Вооруженных сил РФ выполняется в полном объеме, многое сделано и для модернизации ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.
«У нас очень много сделано для развития РВСН, для того, чтобы наши сухопутные войска и другие подразделения были оснащены современными видами оружия, в том числе большой дальности и высокоточным оружием», — сказал российский лидер.
Путин добавил, что новые вооружения в условиях боевых действий «показывают себя с лучшей стороны». При этом, по словам президента, необходимо внести коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ, включая сухопутные войска. Он поручил Шойгу проработать вопросы по усовершенствованию российской армии в короткие сроки. О результатах работы глава Минобороны РФ должен будет отчитаться в декабре, уточнил Путин.
В ходе встречи Шойгу также доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России. «Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 000 человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — заявил министр.
Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. В Минобороны РФ поясняли, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планировалось мобилизовать 300 000 человек.
Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в состав РФ вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. 19 октября Путин ввел на этих территориях военное положение.
Российский президент и ранее заявлял об эффективности российского оружия, которое используется в ходе спецоперации. «Применяемое в ходе операции российское оружие показывает высокую эффективность», — сказал глава государства в конце сентября на встрече с представителями оборонной отрасли. Он уточнил, что речь идет об авиации, высокоточных ракетах большой дальности, бронетанковом вооружении и др.
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