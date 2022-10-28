Шойгу на встрече с Путиным объявил об окончании частичной мобилизации в России

Глава оборонного ведомства также отчитался о том, что 82 000 человек уже были отправлены в район проведения спецоперации после прохождения обучения, из них более 41 000 действуют в составе подразделений. Шойгу также напомнил, что те, кто участвует в боевых действиях, получат статус ветерана боевых действий и соответствующий пакет социальных льгот.