Шойгу на встрече с Путиным объявил об окончании частичной мобилизации в России

Шойгу на встрече с Путиным объявил об окончании частичной мобилизации в РоссииВ дальнейшем войска будут укомплектовываться за счет добровольцев и контрактников
Частичная мобилизация в России, начатая 21 сентября, завершена, объявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным. Установленное главой государством задание — 300 000 мобилизованных — выполнено, 218 000 из них находятся на полигонах.
«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — цитирует Шойгу пресс-служба Кремля. По словам министра, военные комиссариаты в дальнейшем продолжат доукомплектование войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту.
Всего в ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 000 предпринимателей. При этом 13 000 граждан, не дожидаясь повесток, отправились на фронт в качестве добровольцев, подчеркнул Шойгу.
Глава оборонного ведомства также отчитался о том, что 82 000 человек уже были отправлены в район проведения спецоперации после прохождения обучения, из них более 41 000 действуют в составе подразделений. Шойгу также напомнил, что те, кто участвует в боевых действиях, получат статус ветерана боевых действий и соответствующий пакет социальных льгот.
Выслушав доклад Шойгу, президент призвал модернизировать всю систему работы военкоматов, выстроив ее на современном уровне. «На сегодняшний день самое главное – это экипировка, подготовка, слаживание и всё, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если им потребуется принимать участие непосредственно в боевых действиях», — отметил Путин.
Глава государства также отметил необходимость выполнения плана развития ВС страны. По его словам, уже многое сделано для развития РВСН – Ракетных войск стратегического назначения, а также для строительства и расширения Военно-морского флота. «Нам нужно продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов ВС, включая сухопутные войска», — добавил президент.
«Хочу сказать им [военным] спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, защищать Россию, а значит, свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей. И прошу вас эти слова благодарности передать в войска», — сказал президент в конце встречи с Шойгу.
14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель. На тот момент, по его словам, было призвано 222 000 граждан. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Ведомости» писали, что до конца октября мобилизация завершится.
Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в состав РФ вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. 19 октября Путин ввел на этих территориях военное положение.
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