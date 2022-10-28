В России завершается частичная мобилизация

Частичная мобилизация предположительно завершится до следующей недели, рассказали «Ведомостям» два источника в парламенте и подтвердил собеседник, близкий к администрации президента. «Указа президента по этому поводу может и не быть. Законом «О мобилизации и мобилизационной подготовке» не предусмотрено указа о завершении частичной мобилизации (предусмотрен только о демобилизации. – «Ведомости»)», – говорит парламентский источник «Ведомостей».