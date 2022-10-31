Путин: частичная мобилизация в России точно завершена
Частичная мобилизация в России точно завершена, в этом вопросе поставлена точка, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода после трехсторонних переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Глава российского государства добавил, что посоветуется с юристами по поводу того, нужен ли отдельный указ для того, чтобы завершить мобилизацию.
«Я с юристами поговорю, откровенно говоря, даже не задумывался об этом. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она [мобилизация] завершена. Но она завершена, точка поставлена», — заявил президент.
28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. В ходе встречи министр обороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции. Другие 218 000 проходят подготовку на полигонах. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет, сообщил Шойгу. Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября.
Ранее сегодня представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в стране завершились все мероприятия, проводимые в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток.