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Путин: частичная мобилизация в России точно завершена

Ведомости

Частичная мобилизация в России точно завершена, в этом вопросе поставлена точка, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода после трехсторонних переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава российского государства добавил, что посоветуется с юристами по поводу того, нужен ли отдельный указ для того, чтобы завершить мобилизацию.

«Я с юристами поговорю, откровенно говоря, даже не задумывался об этом. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она [мобилизация] завершена. Но она завершена, точка поставлена», — заявил президент.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. В ходе встречи министр обороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции. Другие 218 000 проходят подготовку на полигонах. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет, сообщил Шойгу. Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября.

Ранее сегодня представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в стране завершились все мероприятия, проводимые в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток.

Ранее по теме: В Минобороны сообщили о прекращении выдачи повесток по частичной мобилизации

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных