Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления украинской армии в районах Красногоровки, Невельского, Победы Донецкой народной республики (ДНР) и Новогригорьевки, Мирного Николаевской области. У города Николаев ракетным ударов был поражен штаб подразделения иностранных военных. Уничтожены четыре склада боеприпасов, сбито четыре украинских беспилотника, а также в воздухе перехвачены девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и три реактивных снаряда «Ураган» в районе Чернобаевки Херсонской области.