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Минобороны РФ: ВКС поразили цеха двух украинских военных заводов

Ведомости

Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили цеха двух военных заводов на Украине – в Павлограде Днепропетровской области и Харькове, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

«Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области, а также три цеха завода «Коммунар» в городе Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня», – говорится в опубликованном в Telegram-канале министерства сообщении.

Также в оборонном ведомстве сообщили о срыве попыток украинских военнослужащих провести атаку на Купянском направлении близ Берестового Харьковской области и Куземовки Луганской народной республики (ЛНР). По данным Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) были отброшены на исходные позиции, потери с их стороны составили более 110 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и др.

Попытка атаки силами двух усиленных мотопехотных батальонов была предпринята ВСУ на Краснолиманском направлении, она также была отражена. Потери противника составили около 90 военнослужащих убитыми и около 60-ти ранеными, четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей, заявили в Минобороны.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления украинской армии в районах Красногоровки, Невельского, Победы Донецкой народной республики (ДНР) и Новогригорьевки, Мирного Николаевской области. У города Николаев ракетным ударов был поражен штаб подразделения иностранных военных. Уничтожены четыре склада боеприпасов, сбито четыре украинских беспилотника, а также в воздухе перехвачены девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и три реактивных снаряда «Ураган» в районе Чернобаевки Херсонской области.

3 ноября в Минобороны сообщили о неудачных попытках наступления ВСУ по четырем направлениям. 1 ноября военное ведомство сообщило о нанесении массированных ракетных ударов по объектам систем управления, связи и энергетики Украины. В результате было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных