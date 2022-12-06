Минобороны сообщило о наступлении на Донецком и Краснолиманском направлениях
Российские войска в минувшие сутки провели наступательные действия на Донецком и Краснолиманском направлениях в рамках спецоперации на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Так, на Краснолиманском направлении ВС России смогли занять выгодные позиции, уничтожив более 80 военнослужащих, два танка и три бронированные машины ВСУ. На Донецком направлении украинские силы попыталась контратаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка в ДНР, однако были разбиты.
ВСУ, как отметили в Минобороны, попытались атаковать в направлении Куземовки в ЛНР на Купянском направлении, а также в направлении Владимировки в ДНР и Новодаровки в Запорожье – на Южнодонецком направлении.
Российские авиация и артиллерия за сутки поразили три склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Запорожской области, а также пункт временной дислокации иностранных наемников под Ильичовкой в Харьковской области.
Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что под контроль ВС России в ДНР перешли населенные пункты Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка. Потери ВСУ за ноябрь, по его данным, составили более 8300 военнослужащих, 5 самолетов, 10 вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.