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Минобороны сообщило о наступлении на Донецком и Краснолиманском направлениях

Ведомости

Российские войска в минувшие сутки провели наступательные действия на Донецком и Краснолиманском направлениях в рамках спецоперации на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, на Краснолиманском направлении ВС России смогли занять выгодные позиции, уничтожив более 80 военнослужащих, два танка и три бронированные машины ВСУ. На Донецком направлении украинские силы попыталась контратаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка в ДНР, однако были разбиты.

ВСУ, как отметили в Минобороны, попытались атаковать в направлении Куземовки в ЛНР на Купянском направлении, а также в направлении Владимировки в ДНР и Новодаровки в Запорожье – на Южнодонецком направлении.

Российские авиация и артиллерия за сутки поразили три склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Запорожской области, а также пункт временной дислокации иностранных наемников под Ильичовкой в Харьковской области.

Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что под контроль ВС России в ДНР перешли населенные пункты Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка. Потери ВСУ за ноябрь, по его данным, составили более 8300 военнослужащих, 5 самолетов, 10 вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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