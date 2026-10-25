Politico: Еврокомиссия пытается покрыть дефицит бюджета Украины

В документе также указывается, что партнеры должны выполнить финансовые обязательства из-за «серьезных проблем на Украине», чтобы обеспечить ее обороноспособность в течение следующего года. При этом Politico отмечает, что требуемая сумма может сократиться, в случае если все страны – участницы НАТО предоставят помощь Киеву.