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Politico: Еврокомиссия пытается покрыть дефицит бюджета Украины

Анна Суслова
ЕР
ЕР

Еврокомиссия пытается найти решение для покрытия дефицита бюджета Украины к концу года, сообщило издание Politico со ссылкой на соответствующий документ.

«Необходимо начать работу по поиску решений для оставшегося дефицита финансирования на 2027 г. с целью достижения политического соглашения до конца года», – говорится в документе.

Срок был установлен после встречи лидеров Евросоюза в Брюсселе на прошлой неделе.

В документе также указывается, что партнеры должны выполнить финансовые обязательства из-за «серьезных проблем на Украине», чтобы обеспечить ее обороноспособность в течение следующего года. При этом Politico отмечает, что требуемая сумма может сократиться, в случае если все страны – участницы НАТО предоставят помощь Киеву.

При этом в документе сказано, что ситуация с обороной на Украине может ухудшаться, а значит, размер оказываемой помощи не определен. Документ о возможных решениях в вопросе финансовой поддержки Украины будет обсужден на внеочередном саммите в Брюсселе 26 ноября.

В апреле ЕС одобрил выдачу Украине кредита на сумму 90 млрд евро сроком на два года. На оборонный компонент выделялось 60 млрд евро, а на макрофинансовую помощь (выплата пенсий, социальных пособий, поддержка экономической стабильности) – 30 млрд.

2 октября глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что ЕС опроверг утверждение Украины о нехватке бюджетного финансирования в 27 млрд евро. Она отметила, что выделенных средств будет достаточно, чтобы закрыть бюджетные потребности страны.

7 октября премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что Евросоюз передал Украине 1,2 млрд евро в рамках программы кредитования Ukraine Support Loan. Он отметил, что Украина получила уже почти 13 млрд евро финансирования на оборону с учетом данного транша.

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