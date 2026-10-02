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ЕС опроверг заявление Украины о нехватке финансирования

Анна Суслова
ЕР
ЕР

Евросоюз опроверг утверждение Украины о нехватке бюджетного финансирования в 27 млрд евро, заявила на брифинге в Брюсселе глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью.

«Мы никогда не говорили, что у Украины существует нехватка бюджетного финансирования. Об этом лишь сообщалось в СМИ. Вчера мы провели консультации и пришли к выводу, что этой нехватки нет», – сказала она (цитата по ТАСС).

Пинью добавила, что денежных средств, которые выдал ЕС Украине, будет достаточно, чтобы закрыть бюджетные потребности страны. Она отметила, что вчера сумма финансирования составляла 37 млрд евро, а сегодня, с учетом переведенного Киеву утром транша, сумма сократилась до 34 млрд евро.

В апреле ЕС одобрил выдачу Украине кредита на сумму 90 млрд евро сроком на два года. На оборонный компонент выделялось 60 млрд евро, а на макрофинансовую помощь (выплата пенсий, социальных пособий, поддержка экономической стабильности) – 30 млрд. При этом в 2026 г. Украине выделят 45 млрд евро (16,7 млрд евро – на бюджетную помощь, 28,3 млрд – на оборонные нужды).

В августе глава Евросовета Антониу Кошта в интервью агентству «Укринформ» заявил, что Еврокомиссия разрабатывает новую программу финансовой поддержки Украины. Она рассчитана на период 2028–2034 гг. Объем данной поддержки может составить 100 млрд евро.

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