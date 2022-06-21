Минобороны России сообщило об уничтожении 15 поставленных Украине гаубиц М777

«Поступившие от США и европейских стран Украине 155-мм гаубицы М-777 стали хорошей целью для российских средств огневого поражения. Только за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц, большинство из которых — в районе железнодорожной станции Дружковка, не успев сделать ещё ни одного выстрела», — рассказал Конашенков.