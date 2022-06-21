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Минобороны России сообщило об уничтожении 15 поставленных Украине гаубиц М777

Ведомости

Российские войска уничтожили 15 155-мм гаубиц М777, которые США и страны Европы поставили украинской армии, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Поступившие от США и европейских стран Украине 155-мм гаубицы М-777 стали хорошей целью для российских средств огневого поражения. Только за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц, большинство из которых — в районе железнодорожной станции Дружковка, не успев сделать ещё ни одного выстрела», — рассказал Конашенков.

По его словам, российские средства ПВО сбили самолет Су-25 ВСУ и 19 беспилотников, а также перехватили 5 тактических ракет «Точка-У» и 30 реактивных снарядов РСЗО «Ураган». Российские войска уничтожили 2 пусковые установки ЗРК С-300 в Одесской области, ЗРК «Бук-М1», два взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» и 2 взвода 155-мм гаубиц «Гиацинт-Б».

Ранее сегодня Минобороны сообщило, что 20 июня около 5 ч утра ВСУ попытались вернуть остров Змеиный с помощью 15 беспилотников, ракетных и артиллерийских ударов С-300, «Ураганов» и М777. После провала попытки вернуть остров ВСУ ударили по российским газодобывающим платформам в Черном море. В ответ российские войска уничтожили ангары с украинскими беспилотниками «Байрактар-ТБ» на аэродроме в районе Одессы.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

Ранее по теме: В Минобороны заявили об уничтожении 50 генералов и офицеров ВСУ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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