Путин обсудил с Пушилиным обстрелы городов Донбасса

«Я вчера разговаривал с руководителем Донецкой республики, Пушилин мне звонил, Денис. Действительно, удары наносятся прямо по жилым кварталам, не может об этом никто не знать, все молчат. Как будто ничего не происходит», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).