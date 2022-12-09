Украинские войска выпустили по центру Донецка 20 ракет из «Града»
Украинские военные выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:59 — населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.
6 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли минимум 6 мирных жителей. По его словам, обстрел города велся с самого утра. Врио главы ДНР Денис Пушилин также сообщил о 4 погибших и 19 пострадавших в результате обстрела города со стороны ВСУ. По его данным, всего было выпущено около 130 боеприпасов различного калибра.
В тот же день президент Владимир Путин провел разговор с Пушилиным, темой которого стали обстрелы населенных пунктов Донбасса. Россия ранее распространила в Совбезе и Генассамблее ООН письмо донецких правозащитников об обстрелах гражданского населения Донбасса со стороны Украины.