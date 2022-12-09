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Украинские войска выпустили по центру Донецка 20 ракет из «Града»

Ведомости

Украинские военные выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:59 — населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

6 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли минимум 6 мирных жителей. По его словам, обстрел города велся с самого утра. Врио главы ДНР Денис Пушилин также сообщил о 4 погибших и 19 пострадавших в результате обстрела города со стороны ВСУ. По его данным, всего было выпущено около 130 боеприпасов различного калибра.

В тот же день президент Владимир Путин провел разговор с Пушилиным, темой которого стали обстрелы населенных пунктов Донбасса. Россия ранее распространила в Совбезе и Генассамблее ООН письмо донецких правозащитников об обстрелах гражданского населения Донбасса со стороны Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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