Пушилин заявил о необходимости освобождения Чернигова и Одессы
Одесса и Чернигов должны перейти под контроль России, но называть сроки освобождения городов сейчас неправильно. Такое заявление сделал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью «РИА Новости».
Он отметил, что сейчас российские военные сосредоточены на взятии под контроль ДНР полностью. «Для того чтобы обеспечить безопасность территории ДНР, ее жителей, нам необходимо будет отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы противник не смог доставать до наших населенных пунктов», — добавил Пушилин.
Врио главы ДНР допустил, что для достижения целей спецоперации «обойтись» без Чернигова и Одессы не получится. По его мнению, эти города должны быть освобождены. В то же время, добавил Пушилин, говорить о сроках этих мероприятий было бы «неправильно».
До этого значение Одессы для украинского конфликта объяснял президент РФ Владимир Путин. В ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» он заявил, что город может стать как «яблоком раздора», так и «символом разрешения конфликтов».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.