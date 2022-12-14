Пушилин заявил о необходимости освобождения Чернигова и Одессы

Врио главы ДНР допустил, что для достижения целей спецоперации «обойтись» без Чернигова и Одессы не получится. По его мнению, эти города должны быть освобождены. В то же время, добавил Пушилин, говорить о сроках этих мероприятий было бы «неправильно».