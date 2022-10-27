Путин объяснил значение Одессы для украинского конфликта
В нынешней ситуации на Украине город Одесса может стать как яблоком раздора, так и символом разрешения конфликтов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Одесса — один из красивейших городов мира. <...> Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас», — сказал российский лидер.
Путин еще раз подчеркнул, что Москва готова к переговорам с Киевом. Он напомнил, что уже говорил об этом в ходе своего выступления в Кремле 30 сентября. По его словам, украинские власти приняли решение отказаться от этого предложения.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.
В ходе выступления в Кремле 30 сентября Путин призвал Киев вернуться за стол переговоров. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Москвой при условии, что во главе России будет стоять другой президент. 4 октября он подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным.
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