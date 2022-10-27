Газета
Политика

Путин объяснил значение Одессы для украинского конфликта

Ведомости

В нынешней ситуации на Украине город Одесса может стать как яблоком раздора, так и символом разрешения конфликтов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». 

«Одесса — один из красивейших городов мира. <...> Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас», — сказал российский лидер. 

Путин еще раз подчеркнул, что Москва готова к переговорам с Киевом. Он напомнил, что уже говорил об этом в ходе своего выступления в Кремле 30 сентября. По его словам, украинские власти приняли решение отказаться от этого предложения. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. 

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.

В ходе выступления в Кремле 30 сентября Путин призвал Киев вернуться за стол переговоров. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Москвой при условии, что во главе России будет стоять другой президент. 4 октября он подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: Путин отрицательно оценил обнародование его телефонного разговора с Макроном

Другие материалы в сюжете

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных