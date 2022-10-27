Путин отрицательно оценил обнародование его телефонного разговора с Макроном

Президент РФ заявил, что российская сторона считает, что телефонные переговоры должны носить конфиденциальный характер. Если же информация из беседы лидеров предается огласке без договоренности, то такое поведение «неприлично», заключил Путин. По словам российского президента, теперь в переговорах с Макроном он исходит из того, что «кто-то слушает».