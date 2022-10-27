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Путин отрицательно оценил обнародование его телефонного разговора с Макроном

Ведомости

Президент России Владимир Путин отнесся отрицательно к случаю, когда его телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном без предупреждения был записан журналистами. Об этом российский лидер рассказал на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». 

«Я считаю, что существуют определенные форматы общения между главами государств, их надо соблюдать, иначе пропадает доверие к тому, что делает партнер», — пояснил Путин (цитата по ТАСС).

Российский президент отметил, что не видит ничего предосудительного, чтобы точки зрения двух лидеров доходили до представителей СМИ. Однако в таком случае обе стороны должны знать, что разговор записывается, добавил Путин. Он уточнил, что его не предупредили о записи. 

Президент РФ заявил, что российская сторона считает, что телефонные переговоры должны носить конфиденциальный характер. Если же информация из беседы лидеров предается огласке без договоренности, то такое поведение «неприлично», заключил Путин. По словам российского президента, теперь в переговорах с Макроном он исходит из того, что «кто-то слушает». 

В июле телеканал France 2 показал документальный фильм французского режиссера Ги Лагаша «Президент, Европа и война» о мерах Макрона по урегулированию конфликта на Украине. В фильме были показаны кадры телефонных переговоров Путина и Макрона.

Комментируя действия французской стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дипломатическая этика не позволяет публиковать записи переговоров в одностороннем порядке. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных