Владимир Путин на Валдайском форуме осудил политический курс западных стран

«Власть над миром – как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре, но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная», – отметил президент. По его словам, весь западный политический курс можно хорошо описать, если обратиться к гарвардской речи писателя и лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына.