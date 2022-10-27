Владимир Путин на Валдайском форуме осудил политический курс западных стран

Владимир Путин на Валдайском форуме осудил политический курс западных странРоссия в отличие от них «не лезет в чужой огород», подчеркнул глава государства
Политика, которую ведут западные страны, кровавая и грязная, она отрицает суверенитет стран и народов, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Власть над миром – как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре, но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная», – отметил президент. По его словам, весь западный политический курс можно хорошо описать, если обратиться к гарвардской речи писателя и лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына.
Солженицын говорил, что для Запада характерно «длящееся ослепление превосходства», которое «поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем». Путин отметил, что положение дел не меняется с момента произнесения этой речи – 1978 г. «Расистское и неоколониальное» по своему характеру «ослепление», по мнению Путина, и привело в формированию так называемого однополярного мира.
«Убежден, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, и всякий раз за попытки сохранить свою гегемонию Западу придется платить, и платить все большую и большую цену», – отметил глава государства.
При этом президент подчеркнул, что, несмотря на нынешний курс, взятый многими европейскими государствами, Россия не считает себя врагом Запада, а отстаивает свое право на существование. Глава государства подчеркнул, что Москва пыталась наладить отношения с Западом и НАТО.
Путин полагает, что на фоне нынешних событий западный мир уже не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать. «Большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. Вот в этом и есть главное противоречие новой эпохи», – пояснял Путин.
Он предложил перейти к новым форматам взаимодействия между государствами. Так, к примеру, необходимо сформировать новые международные финансовые платформы, в том числе для международных расчетов. Переход на национальные валюты, как отмечает Путин, будет набирать темп и такие расчеты в будущем будут доминировать.
«Используя доллар как оружие, Соединенные Штаты, да и Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов. Сначала их обесценил за счет инфляции в зоне доллара и евро, а потом и вовсе "цап-царап" – "прикарманил" наши золотовалютные резервы», – подчеркнул президент.
Одним из ключевых изменений, которые сильно влияют на картину происходящего в мире, является ситуация на Украине, считает глава государства. «Все эти изменения, они идут в течение многих лет, уже давно, просто на это так или иначе кто-то обращает внимание, а кто-то нет. Но это тектонические изменения всего миропорядка», – заявил президент.
«Прежде всего мы считаем что новый миропорядок должен основываться на законе и праве, быть свободным, самобытным и справедливым. Так, более справедливыми и открытыми должны стать мировая экономика и торговля», – заключил президент.
Президент ранее неоднократно критиковал проводимую западными странами политику, отмечая, что мир становится все более многополярным. Так, в апреле он заявил, что сегодня «мир сложнее», чем в период холодной войны. Именно поэтому, по словам Путина, доминирование одной страны в таких условиях невозможно.
В сентябре в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС он отмечал, что сценарий однополярного мира является неприемлемым для большинства стран. Глава государства отмечал растущую важность азиатских государств в качестве локомотива мировой экономики в противовес Западу.
Накануне на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ он также напоминал, что сегодняшний конфликтный потенциал в мире — это следствие резкого обострения глобального геополитического противостояния: мир меняется и становится многополярным, в то время другие участники мирового сообщества пытаются сохранить «свою шатающуюся гегемонию».
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