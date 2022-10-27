Путин предрек наступление самого непредсказуемого десятилетия
Мир стоит на историческом рубеже, следующее десятилетие будет самым непредсказуемым. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны», — сказал российский лидер.
Он также подчеркнул, что период доминирования Запада на мировой арене заканчивается. По словам Путина, однополярный мир «уходит в прошлое». Он отметил, что «большинство народов мира» не хочет мириться со стремлением Запада «единолично управлять человечеством». Данную ситуацию Путин назвал «главным противоречием новой эпохи».
Ранее российский лидер неоднократно критиковал модель однополярного мира. В ходе саммита ШОС он заявил об «уродливых попытках» создать такой мир и отметил, что такой сценарий неприемлем «для подавляющего числа государств на планете».
В июле на форуме «Сильные идеи для нового времени» президент РФ указал на наступление нового этапа в мировой истории. Он уточнил, что на смену однополярной системе придет более справедливый и безопасный вариант.
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