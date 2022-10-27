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Путин предрек наступление самого непредсказуемого десятилетия

Ведомости

Мир стоит на историческом рубеже, следующее десятилетие будет самым непредсказуемым. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай». 

«Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны», — сказал российский лидер.

Он также подчеркнул, что период доминирования Запада на мировой арене заканчивается. По словам Путина, однополярный мир «уходит в прошлое». Он отметил, что «большинство народов мира» не хочет мириться со стремлением Запада «единолично управлять человечеством». Данную ситуацию Путин назвал «главным противоречием новой эпохи». 

Ранее российский лидер неоднократно критиковал модель однополярного мира. В ходе саммита ШОС он заявил об «уродливых попытках» создать такой мир и отметил, что такой сценарий неприемлем «для подавляющего числа государств на планете».

В июле на форуме «Сильные идеи для нового времени» президент РФ указал на наступление нового этапа в мировой истории. Он уточнил, что на смену однополярной системе придет более справедливый и безопасный вариант.

На ВЭФе в сентябре российский президент поделился своими представлениями о многополярности. «Мир должен быть гораздо более справедливым, мир не должен быть основан на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем Господа Бога на Земле», — сказал Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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