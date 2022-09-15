Путин заявил об «уродливых» попытках создать однополярный мир

Ранее российский лидер неоднократно критиковал модель однополярного мира. В апреле он заявил, что сегодня «мир сложнее», чем в период холодной войны. Именно поэтому, по словам Путина, доминирование одной страны в таких условиях невозможно. В июне он отметил, что изъян такой модели заключается в том, что «все нормы делового оборота и международных отношений <...> трактуются исключительно в интересах одной державы».