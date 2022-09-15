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Путин заявил об «уродливых» попытках создать однополярный мир

Ведомости

Продолжающиеся попытки создать однополярный мир приняли «уродливые очертания», подобный сценарий является неприемлемым для большинства стран. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС.

«Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете», — сказал Путин (цитата по ТАСС). 

Ранее российский лидер неоднократно критиковал модель однополярного мира. В апреле он заявил, что сегодня «мир сложнее», чем в период холодной войны. Именно поэтому, по словам Путина, доминирование одной страны в таких условиях невозможно. В июне он отметил, что изъян такой модели заключается в том, что «все нормы делового оборота и международных отношений <...> трактуются исключительно в интересах одной державы». 

В июле на форуме «Сильные идеи для нового времени» президент РФ указал на наступление нового этапа в мировой истории. Он уточнил, что на смену однополярной системе придет более справедливый и безопасный вариант.

В августе Путин заявил, что Запад пытается сохранить «ускользающую из его рук гегемонию». По его словам, именно поэтому США заинтересованы в затягивании военного конфликта на Украине. Он также отметил, что политика сдерживания проводится и в отношении других стран, в частности Китая.  

На Восточном экономическом форуме в сентябре российский президент поделился своими представлениями о многополярности. «Мир должен быть гораздо более справедливым, мир не должен быть основан на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем Господа Бога на Земле», — сказал Путин. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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