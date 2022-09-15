Путин заявил об «уродливых» попытках создать однополярный мир
Продолжающиеся попытки создать однополярный мир приняли «уродливые очертания», подобный сценарий является неприемлемым для большинства стран. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС.
«Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете», — сказал Путин (цитата по ТАСС).
Ранее российский лидер неоднократно критиковал модель однополярного мира. В апреле он заявил, что сегодня «мир сложнее», чем в период холодной войны. Именно поэтому, по словам Путина, доминирование одной страны в таких условиях невозможно. В июне он отметил, что изъян такой модели заключается в том, что «все нормы делового оборота и международных отношений <...> трактуются исключительно в интересах одной державы».
В июле на форуме «Сильные идеи для нового времени» президент РФ указал на наступление нового этапа в мировой истории. Он уточнил, что на смену однополярной системе придет более справедливый и безопасный вариант.
В августе Путин заявил, что Запад пытается сохранить «ускользающую из его рук гегемонию». По его словам, именно поэтому США заинтересованы в затягивании военного конфликта на Украине. Он также отметил, что политика сдерживания проводится и в отношении других стран, в частности Китая.
На Восточном экономическом форуме в сентябре российский президент поделился своими представлениями о многополярности. «Мир должен быть гораздо более справедливым, мир не должен быть основан на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем Господа Бога на Земле», — сказал Путин.
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