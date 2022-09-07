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Путин рассказал, каким должен быть мир

Ведомости

Президент России Владимир Путин поделился представлениями России о многополярности. По его словам, мир не должен основываться на диктате одной страны. Такое мнение Путин выразил в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.

«Мир должен быть гораздо более справедливым, мир не должен быть основан на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем Господа Бога на Земле», — заявил президент РФ (цитата по ТАСС).

Путин и ранее критиковал США за политику, которую страна основывает на «своей якобы исключительности». В июне на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский глава заявил, что США «назначили себя представителями Господа Бога на Земле».

Кроме того, Путин неоднократно заявлял о «сломе» однополярной модели мира и приходе ей на смену многополярности. В апреле он отметил, что в настоящее время доминирование одной страны невозможно. По его словам, сегодня «мир сложнее».

В июне он вновь подверг критике систему однополярного мира. Путин уточнил, что изъян такой модели заключается в том, что «все нормы делового оборота и международных отношений, когда это становится необходимо, трактуются исключительно в интересах этой державы».

В августе российский президент сказал, что снизить напряженность в мире можно только в условиях многополярного мира. В конце августа Путин пояснил, что новый порядок должен основываться на «принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных