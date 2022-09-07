Путин рассказал, каким должен быть мир
Президент России Владимир Путин поделился представлениями России о многополярности. По его словам, мир не должен основываться на диктате одной страны. Такое мнение Путин выразил в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.
«Мир должен быть гораздо более справедливым, мир не должен быть основан на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем Господа Бога на Земле», — заявил президент РФ (цитата по ТАСС).
Путин и ранее критиковал США за политику, которую страна основывает на «своей якобы исключительности». В июне на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский глава заявил, что США «назначили себя представителями Господа Бога на Земле».
Кроме того, Путин неоднократно заявлял о «сломе» однополярной модели мира и приходе ей на смену многополярности. В апреле он отметил, что в настоящее время доминирование одной страны невозможно. По его словам, сегодня «мир сложнее».
В июне он вновь подверг критике систему однополярного мира. Путин уточнил, что изъян такой модели заключается в том, что «все нормы делового оборота и международных отношений, когда это становится необходимо, трактуются исключительно в интересах этой державы».
В августе российский президент сказал, что снизить напряженность в мире можно только в условиях многополярного мира. В конце августа Путин пояснил, что новый порядок должен основываться на «принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития».
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