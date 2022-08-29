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Путин заявил, что модель однополярного мира изжила себя

Ведомости

Модель однополярного мира устарела, на ее смену приходит новый миропорядок, основанный на принципах справедливости и равноправия. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на открытии VII Восточного экономического форума.

Путин указал на актуальность главной темы встречи в этом году — «На пути к многополярному миру».

«На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

По мнению российского лидера, «мощные политические и экономические центры» формируются именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Именно они является «движущей силой этого необратимого процесса», подчеркнул Путин.

Президент России и до этого говорил о «сломе» однополярной модели мира. В апреле он заявил, что сегодня «мир сложнее», чем в период холодной войны. Именно поэтому, по словам Путина, доминирование одной страны в таких условиях невозможно.

В июне он вновь подверг критике систему однополярного мира. Путин уточнил, что изъян такой модели заключается в том, что «все нормы делового оборота и международных отношений, когда это становится необходимо, трактуются исключительно в интересах этой державы». 

В августе российский президент заявил, что снизить напряженность в мире и добиться устойчивого развития стран можно только в условиях многополярного мира. «Вновь повторю: эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое», — сказал Путин, обращаясь к участникам X Московской конференции по международной безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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