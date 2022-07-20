Путин заявил о наступлении новой эпохи в мировой истории

Он заявил, что существовавшее однополярное устройство было бы тормозом для глобального развития. Президент отметил, что «золотой миллиард» многого добился, но он занял свои позиции в значительной степени за счет грабежа других народов - в Азии и Африке. По его мнению, Запад не может предложить миру модель будущего, а элиты «золотого миллиарда» боятся, что другие мировые центры могут представить свои варианты развития.