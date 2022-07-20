Путин заявил о наступлении новой эпохи в мировой истории
В мировой истории наступает новая эпоха, в которой только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста, заявил президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив.
«Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории. И только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других», — подчеркнул Путин (цитата по ТАСС).
По его словам, идея тотального доминирования «золотого миллиарда» носит расистский и неоколониальный характер, она основана на иллюзии исключительности и делит народы на первый и второй сорт. Лежащая в основе такой модели глобалистская, «якобы либеральная» идеология приобретает черты тоталитаризма и сдерживает свободное историческое созидание, добавил Путин.
Он заявил, что существовавшее однополярное устройство было бы тормозом для глобального развития. Президент отметил, что «золотой миллиард» многого добился, но он занял свои позиции в значительной степени за счет грабежа других народов - в Азии и Африке. По его мнению, Запад не может предложить миру модель будущего, а элиты «золотого миллиарда» боятся, что другие мировые центры могут представить свои варианты развития.
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