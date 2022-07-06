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Лавров прокомментировал публикацию фрагмента переговоров Путина и Макрона

Ведомости

Дипломатическая этика не позволяет публиковать записи переговоров в одностороннем порядке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя публикацию фрагмента конфиденциальных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона французской стороной.

«Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает вот такой односторонний слив записи», — подчеркнул Лавров (цитата по ТАСС). Он отметил, что российская сторона в принципе ведет переговоры так, чтобы ей никогда не было стыдно: Москва говорит то, что думает, и готова отвечать за свои слова.

Ранее телеканал France 2 показал документальный фильм французского режиссера Ги Лагаша «Президент, Европа и война» о мерах Макрона по урегулированию конфликта на Украине. В фильме были показаны кадры телефонных переговоров Путина и Макрона.

Лавров напомнил, что российская сторона ранее также опубликовала запись переговоров с французскими и немецкими коллегами в рамках «нормандского формата». Однако перед публикацией Москва трижды предупредила Париж и Берлин, что будет вынуждена опубликовать записи, если не получит объяснений, почему они «отказываются от документов, согласованных при их непосредственном участии». Все три раза Франция и Германия ответили молчанием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных