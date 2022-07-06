Лавров прокомментировал публикацию фрагмента переговоров Путина и Макрона
Дипломатическая этика не позволяет публиковать записи переговоров в одностороннем порядке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя публикацию фрагмента конфиденциальных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона французской стороной.
«Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает вот такой односторонний слив записи», — подчеркнул Лавров (цитата по ТАСС). Он отметил, что российская сторона в принципе ведет переговоры так, чтобы ей никогда не было стыдно: Москва говорит то, что думает, и готова отвечать за свои слова.
Ранее телеканал France 2 показал документальный фильм французского режиссера Ги Лагаша «Президент, Европа и война» о мерах Макрона по урегулированию конфликта на Украине. В фильме были показаны кадры телефонных переговоров Путина и Макрона.
Лавров напомнил, что российская сторона ранее также опубликовала запись переговоров с французскими и немецкими коллегами в рамках «нормандского формата». Однако перед публикацией Москва трижды предупредила Париж и Берлин, что будет вынуждена опубликовать записи, если не получит объяснений, почему они «отказываются от документов, согласованных при их непосредственном участии». Все три раза Франция и Германия ответили молчанием.