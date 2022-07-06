Лавров прокомментировал публикацию фрагмента переговоров Путина и Макрона

«Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает вот такой односторонний слив записи», — подчеркнул Лавров (цитата по ТАСС). Он отметил, что российская сторона в принципе ведет переговоры так, чтобы ей никогда не было стыдно: Москва говорит то, что думает, и готова отвечать за свои слова.