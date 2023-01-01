Минобороны: Вооруженные силы России нанесли удар по объектам ОПК Украины

«31 декабря 2022 г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против Российской Федерации. Также поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА», – говорится в сообщении министерства. О каких именно объектах идет речь, Минобороны не уточнило, но отметило, что «цель удара достигнута».