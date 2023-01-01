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Минобороны: Вооруженные силы России нанесли удар по объектам ОПК Украины

Ведомости

За прошедшие сутки Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, участвующим в производстве беспилотников, сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«31 декабря 2022 г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против Российской Федерации. Также поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА», – говорится в сообщении министерства. О каких именно объектах идет речь, Минобороны не уточнило, но отметило, что «цель удара достигнута».

Как сообщило министерство, за прошедшие сутки российскими военными были уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп близ населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка Запорожской области, Никольское, Нескучное и Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР).

У Камышевки в ДНР уничтожен мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства вооруженных сил Украины (ВСУ), у Артемовска – американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50. У Мирного в Запорожской области был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.

В министерстве также сообщили, что у населенных пунктов Иванополье и Звановка ДНР были уничтожены две польские самоходные гаубицы Krab, с которых велся обстрел жилых кварталов республики. У Полтавки (ДНР) был сбит украинский вертолет Ми-8.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбито 15 украинских беспилотников – в районах шести населенных пунктов ДНР, в районах Площанки Луганской народной республики (ЛНР), Цаповки Белгородской области, Очеретоватого Запорожской области, Очакова Николаевской области, Лимана Второго Харьковской области и крымского Джанкоя. В районах населенных пунктов Попасная, Макеевка и Поповка ЛНР были сбиты семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

31 декабря Минобороны сообщило, что под контроль российских военнослужащих перешло село Дорожнянка в Запорожской области. Также накануне Вооруженными силами России были поражены три пункта временной дислокации иностранных наемников, уничтожены радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, четыре американские артиллерийские системы М777, пусковая установка РСЗО HIMARS и самоходная чешская гаубица Dana.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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