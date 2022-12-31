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Минобороны заявило об освобождении села Дорожнянка в Запорожской области

Ведомости

Под контроль российских Вооруженных сил перешло село Дорожнянка в Запорожской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Минобороны РФ.

«На Южно-Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Дорожнянка Запорожской области», — сообщили в оборонном ведомстве, добавив, что в ходе наступления были уничтожены до 50 украинских военнослужащих, три БМП, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

Кроме того, за последние сутки ВС РФ ударили по трем ротным тактическим группам ВСУ в районах населенных пунктов в Харьковской области, а в ДНР в результате ударов высокоточным оружием были поражены три пункта временной дислокации иностранных наемников. Помимо этого в республике была вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Российские военные также уничтожили пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, четыре американские артиллерийские системы М777, пусковую установку РСЗО HIMARS и самоходную гаубицу Dana чешского производства.

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По данным Минобороны, в ДНР были сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины, а на всех четырех новых территориях РФ средства ПВО уничтожили восемь беспилотников.

В начале декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска продолжают освобождение населенных пунктов ДНР. Он отмечал, что за последнее время под контроль России перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка. 15 декабря врио главы республики Денис Пушилин сообщил, что город Марьинка в ДНР освобожден более чем на 80%. Поселок Майорск российские военные взяли под контроль 13 ноября. На следующий день Минобороны РФ сообщило об освобождении Павловки. В тот же день стало известно о взятии под контроль поселка Опытное, спустя три дня информацию подтвердили в военном ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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