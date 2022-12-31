Минобороны заявило об освобождении села Дорожнянка в Запорожской области

В начале декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска продолжают освобождение населенных пунктов ДНР. Он отмечал, что за последнее время под контроль России перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка. 15 декабря врио главы республики Денис Пушилин сообщил, что город Марьинка в ДНР освобожден более чем на 80%. Поселок Майорск российские военные взяли под контроль 13 ноября. На следующий день Минобороны РФ сообщило об освобождении Павловки. В тот же день стало известно о взятии под контроль поселка Опытное, спустя три дня информацию подтвердили в военном ведомстве.