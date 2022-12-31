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Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом и заявил о неотвратимости победы

Ведомости

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и заявил, что победа России неотвратима. Видео с обращением министра опубликовала пресс-служба Минобороны.

Шойгу в обращении заявил, что в 2022 г. России выпали серьезные испытания, «изменившие привычный ход времени», а страна сейчас находится в сложной военно-политической обстановке.

«Когда пытаются перечеркнуть нашу славную историю и великие достижения, сносят памятники победителям фашизма и возводят на пьедестал военных преступников, отменяют и оскверняют все российское», — перечислил Шойгу, подчеркнув, что в этих условиях предстоящий праздник «приобретает более глубокий смысл» и является символом «надежд на мирное будущее».

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Шойгу поблагодарил российских военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. По его словам, 2022 г. «навсегда войдет в ратную летопись Отечества, наполненный вашими бессмертными подвигами, самоотверженным мужеством и героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом». Глава оборонного ведомства пообещал помнить о военных, которые пожертвовали собой при выполнении боевых задач, и выразил признательность медикам, работникам оборонно-промышленного комплекса строителям и волонтерам. 

«В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша Победа, как и Новый год – неотвратима!» — заявил Шойгу.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

В России с 21 сентября по 31 октября шла частичная мобилизация. Путин отмечал, что в результате было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотели большое количество добровольцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных