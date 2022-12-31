Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом и заявил о неотвратимости победы

Шойгу поблагодарил российских военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. По его словам, 2022 г. «навсегда войдет в ратную летопись Отечества, наполненный вашими бессмертными подвигами, самоотверженным мужеством и героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом». Глава оборонного ведомства пообещал помнить о военных, которые пожертвовали собой при выполнении боевых задач, и выразил признательность медикам, работникам оборонно-промышленного комплекса строителям и волонтерам.