Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом и заявил о неотвратимости победы
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и заявил, что победа России неотвратима. Видео с обращением министра опубликовала пресс-служба Минобороны.
Шойгу в обращении заявил, что в 2022 г. России выпали серьезные испытания, «изменившие привычный ход времени», а страна сейчас находится в сложной военно-политической обстановке.
«Когда пытаются перечеркнуть нашу славную историю и великие достижения, сносят памятники победителям фашизма и возводят на пьедестал военных преступников, отменяют и оскверняют все российское», — перечислил Шойгу, подчеркнув, что в этих условиях предстоящий праздник «приобретает более глубокий смысл» и является символом «надежд на мирное будущее».
Шойгу поблагодарил российских военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. По его словам, 2022 г. «навсегда войдет в ратную летопись Отечества, наполненный вашими бессмертными подвигами, самоотверженным мужеством и героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом». Глава оборонного ведомства пообещал помнить о военных, которые пожертвовали собой при выполнении боевых задач, и выразил признательность медикам, работникам оборонно-промышленного комплекса строителям и волонтерам.
«В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша Победа, как и Новый год – неотвратима!» — заявил Шойгу.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
В России с 21 сентября по 31 октября шла частичная мобилизация. Путин отмечал, что в результате было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотели большое количество добровольцев.