Шойгу вновь заявил о завершении частичной мобилизации в России
Министр обороны Сергей Шойгу напомнил о том, что частичная мобилизация в России завершена. Об этом он сообщил на первом заседании парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции.
«Вы знаете о том, что мы завершили частичную мобилизацию, мы провели ее, было много сложностей и проблем. Здесь не могу не сказать, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить. Изначально мы постарались и сделали так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Есть проблема — надо решать. За это я хотел бы поблагодарить многих. Мы очень надеемся на то, что у нас будет нормальная, хорошая работа», — сказал он.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября. Путин отмечал, что в результате было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.
Во время расширенного заседания коллегии Минобороны России Путин попросил Минобороны реагировать на критику, даже если она эмоциональна, и внимательно относиться к гражданским инициативам, чтобы решить все существующие проблемы. Президент указал на то, что мобилизация показала, какие проблемы существуют и требуют устранения. В частности, Путин отметил необходимость модернизировать систему военкоматов. 25 ноября глава государства поручил к апрелю 2024 г. сформировать государственный информационный ресурс, необходимый для актуализации данных воинского учета.