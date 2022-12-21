Путин призвал Минобороны слышать критику и реагировать на нее
Президент России Владимир Путин обратился к Минобороны с просьбой реагировать на критику, даже если она эмоциональна, и внимательно относиться к гражданским инициативам. Об этом он заявил во время расширенного заседания коллегии Минобороны России.
«Я прошу Министерство обороны внимательно относиться ко всем гражданским инициативам, в том числе учитывать критику и правильно, своевременно реагировать на нее. <...> такая реакция может быть эмоциональной, но нужно, безусловно, слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение», — сказал он (цит. по ТАСС).
Путин подчеркнул, что проблемы «в такой большой, сложной работе, безусловно, всегда появляются», поэтому необходимо обращать внимание на реакцию граждан и их критику, чтобы решить возникающие трудности.
Президент указал на то, что мобилизация показала, какие проблемы существуют и требуют устранения. В частности, Путин отметил необходимость модернизировать систему военкоматов. 25 ноября глава государства поручил к апрелю 2024 г. сформировать государственный информационный ресурс, необходимый для актуализации данных воинского учета.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября. Путина отмечал, что в результате было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. Вместе с тем во время мобилизационных мероприятий от граждан поступало много сообщений об организации призыва, качестве снабжения и бытовых условиях. В конце сентября Путин потребовал «исправить все ошибки и не допускать их впредь». После этого в Кремле сообщили, что меры по совершенствованию системы принимаются.