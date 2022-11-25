Путин поручил к 2024 году создать ресурс для актуализации данных воинского учета
Президент России Владимир Путин поручил к апрелю 2024 г. сформировать государственный информационный ресурс, необходимый для актуализации данных воинского учета. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях повышения эффективности деятельности по ведению воинского учета постановляю <...> до 1 апреля 2024 г. обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета», — говорится в документе.
Из указа президента следует, что данный ресурс формируется в отношении граждан, состоящих на воинском учете, за исключением тех, кто имеет звание офицера и состоит в запасе Службы внешней разведки и ФСБ. Будет также внесена информация о не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе. Координировать работу ресурса будет Минобороны. Указ вступает в силу со дня его подписания — 25 ноября.
В приложении к указу президента представлен перечень необходимых сведений о граждан. В частности, информация о регистрации человека по месту жительства и месту пребывания, о тех, кто имеет неснятую или непогашенную судимость, о состоянии здоровья, о гражданах, поступивших на службу в органы внутренних дел, номера телефонов и адреса электронной почты, о гражданах, избранных депутатами Госдумы, о гражданах, призванных инвалидами и другие сведения.
В октябре Путин заявил о необходимости модернизировать всю систему работы военкоматов, отметив, что ошибки в ходе проведения частичной мобилизации были неизбежны. После объявления о начале частичной мобилизации в России в социальным сетях и СМИ стали появляться сообщения о том, что в военкоматы, вопреки официальной информации, вызывались люди, которые не подходят под критерии, обозначенные руководством страны и Минобороны. 29 сентября Путин на совещании с членами Совета безопасности потребовал исправить ошибки, которые были допущены во время проведения частичной мобилизации.
28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране, которая проходила с 21 сентября. Призыв в основном затронул россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.
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