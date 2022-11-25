Путин поручил к 2024 году создать ресурс для актуализации данных воинского учета

В октябре Путин заявил о необходимости модернизировать всю систему работы военкоматов, отметив, что ошибки в ходе проведения частичной мобилизации были неизбежны. После объявления о начале частичной мобилизации в России в социальным сетях и СМИ стали появляться сообщения о том, что в военкоматы, вопреки официальной информации, вызывались люди, которые не подходят под критерии, обозначенные руководством страны и Минобороны. 29 сентября Путин на совещании с членами Совета безопасности потребовал исправить ошибки, которые были допущены во время проведения частичной мобилизации.