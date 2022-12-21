Путин заявил о необходимости модернизировать систему военкоматов
Проведение частичной мобилизации в России осенью 2022 г. выявило определенные проблемы, необходимо изменить систему военкоматов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
«Проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, <...> которые следует оперативно решать. Знаю, что многие меры принимаются, но все-таки нужно обратить на это внимание и выстраивать эту систему по-современному. Прежде всего, нужно модернизировать систему военных комиссариатов», — сказал глава государства.
Путин напомнил, что в ходе частичной мобилизации было призвано 300 000 россиян. По данным Минобороны, 150 000 из них сейчас проходят подготовку на полигонах. Путин уточнил, что часть мобилизованных также находится в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что это достаточный резерв.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента РФ Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.
Вместе с тем во время мобилизационных мероприятий от граждан поступало много сообщений об организации призыва, качестве снабжения и бытовых условиях. В конце сентября Путин потребовал «исправить все ошибки и не допускать их впредь». После этого в Кремле сообщили, что меры по совершенствованию системы принимаются.