Путин заявил о необходимости модернизировать систему военкоматов

Вместе с тем во время мобилизационных мероприятий от граждан поступало много сообщений об организации призыва, качестве снабжения и бытовых условиях. В конце сентября Путин потребовал «исправить все ошибки и не допускать их впредь». После этого в Кремле сообщили, что меры по совершенствованию системы принимаются.