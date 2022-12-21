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Путин заявил о необходимости модернизировать систему военкоматов

Ведомости

Проведение частичной мобилизации в России осенью 2022 г. выявило определенные проблемы, необходимо изменить систему военкоматов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

«Проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, <...> которые следует оперативно решать. Знаю, что многие меры принимаются, но все-таки нужно обратить на это внимание и выстраивать эту систему по-современному. Прежде всего, нужно модернизировать систему военных комиссариатов», — сказал глава государства. 

Путин напомнил, что в ходе частичной мобилизации было призвано 300 000 россиян. По данным Минобороны, 150 000 из них сейчас проходят подготовку на полигонах. Путин уточнил, что часть мобилизованных также находится в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что это достаточный резерв.

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента РФ Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.

Вместе с тем во время мобилизационных мероприятий от граждан поступало много сообщений об организации призыва, качестве снабжения и бытовых условиях. В конце сентября Путин потребовал «исправить все ошибки и не допускать их впредь». После этого в Кремле сообщили, что меры по совершенствованию системы принимаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных