Путин: Россия уже обладает достаточным резервом военнослужащих
На полигонах Минобороны России проходят подготовку порядка 150 000 военнослужащих, это достаточный резерв для ведения спецоперации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Коллегии Минобороны.
«В ряд Вооруженных сил призвано, как известно, 300 000 человек. Часть из них находится уже в зоне боевых действий. Как докладывают министр обороны, начальник Генштаба, 150 000 человек проходят подготовку на военных полигонах. Это достаточный резерв для ведения операции, это практически стратегический резерв», – сказал он.
Ранее в ходе встречи с Советом по правам человека (СПЧ) 8 декабря Путин заявил, что на сегодняшний день необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях нет. Днем ранее он также сказал, что говорить о новой волне мобилизации бессмысленно.
Кроме того, идею о второй волне мобилизации отвергают и в Кремле. В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведется каких-либо обсуждений по этому поводу. В то же время он добавил, что «не может говорить за Минобороны». В начале декабря Песков назвал сообщения о новой волне мобилизации «провокационными» и призвал ориентироваться на заявления Минобороны и президента.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по конец октября. За это время, по данным Минобороны, было призвало 300 000 военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».