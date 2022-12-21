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Путин: Россия уже обладает достаточным резервом военнослужащих

Ведомости

На полигонах Минобороны России проходят подготовку порядка 150 000 военнослужащих, это достаточный резерв для ведения спецоперации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Коллегии Минобороны.

«В ряд Вооруженных сил призвано, как известно, 300 000 человек. Часть из них находится уже в зоне боевых действий. Как докладывают министр обороны, начальник Генштаба, 150 000 человек проходят подготовку на военных полигонах. Это достаточный резерв для ведения операции, это практически стратегический резерв», – сказал он.

Ранее в ходе встречи с Советом по правам человека (СПЧ) 8 декабря Путин заявил, что на сегодняшний день необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях нет. Днем ранее он также сказал, что говорить о новой волне мобилизации бессмысленно.

Кроме того, идею о второй волне мобилизации отвергают и в Кремле. В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведется каких-либо обсуждений по этому поводу. В то же время он добавил, что «не может говорить за Минобороны». В начале декабря Песков назвал сообщения о новой волне мобилизации «провокационными» и призвал ориентироваться на заявления Минобороны и президента.

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по конец октября. За это время, по данным Минобороны, было призвало 300 000 военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных