Песков: в Кремле не обсуждают вторую волну мобилизации
В Кремле не ведется каких-либо обсуждений по поводу новой мобилизации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, никаких обсуждений на этот счет нет. Я не могу говорить за Минобороны. Но в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», — сказал Песков.
Ранее Песков также отвергал возможность второй волны мобилизации в стране. 12 октября он заявил, что «никакой новой волны нет». До этого власти Ростовской и Курской областей заявляли о получении «нового мобилизационного задания», а также о переходе ко второму этапу частичной мобилизации.
Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. За это время, по данным Минобороны, было призвало 300 000 военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
При этом никаких дополнительных документов о завершении частичной мобилизации в России главой государства подписано не было. Путин пообещал обсудить этот вопрос с юристами, отметив, что не задумывался о необходимости подписывать отдельный указ о завершении частичной мобилизации. Позже Песков сообщил, что данный документ не нужен. По его словам, такое заключение сделало государственное правовое управление администрации президента.
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