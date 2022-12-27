Правительство проверит расходование средств на нужды спецоперации

Путин указал Минобороны, что ограничений по финансированию армии нет, страна дает всё, что нужно военным. Министр обороны Сергей Шойгу в свою очередь указал на сокращение сроков поставок наиболее востребованных образцов вооружений в связи со спецоперацией. «Для наращивания их боевых возможностей осуществлен перенос поставок наиболее востребованных образцов с 2024–2025 гг. на 2023 г.», – сказал он.