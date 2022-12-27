Правительство проверит расходование средств на нужды спецоперации
Правительство России запланировало проведение проверок расходования средств, выделяемых на нужды спецоперации на Украине, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
«Значимый вопрос – контроль за использованием бюджетных средств, которые выделяются на проведение специальной военной операции. Правительством запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружения, военной специальной техники, закупку горючих и смазочных материалов», – рассказал он.
В перспективе будут проверены и остальные направления расходования финансирования в ходе СВО, добавил премьер.
На заседании Мишустин также рассказал об активизации деятельности промышленных предприятий в интересах СВО и росте производства по широкой номенклатуре продукции. Кроме того, были налажены поставки как экипировки для российских военнослужащих, так и военной техники, необходимой для боевых действий.
«Все это первые результаты. Необходимо продолжить действовать в том же ключе, сделать предстоит еще немало. Наша промышленность постепенно справляется с текущими вызовами и выравнивает ситуацию», – сказал он.
21 декабря президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявил, что Россия постоянно увеличивает потенциал своих Вооруженных сил и этот процесс будет продолжен. «Вооруженные силы и боевые возможности наших Вооруженных сил увеличиваются, постоянно и с каждым днем. И этот процесс, безусловно, мы будем наращивать», — сказал президент.
Путин указал Минобороны, что ограничений по финансированию армии нет, страна дает всё, что нужно военным. Министр обороны Сергей Шойгу в свою очередь указал на сокращение сроков поставок наиболее востребованных образцов вооружений в связи со спецоперацией. «Для наращивания их боевых возможностей осуществлен перенос поставок наиболее востребованных образцов с 2024–2025 гг. на 2023 г.», – сказал он.
21 октября Путин подписал указ о создании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей российских военных. Новую структуру возглавил Мишустин. В ее задачи входит материальное обеспечение российских войск, включая поставки и ремонт вооружений, военной техники, а также обеспечение медико-санитарным обслуживанием.