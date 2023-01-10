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Пушилин заявил, что Соледар «близок к освобождению»

Ведомости

Соледар в ДНР близок к освобождению от украинских военных, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире «Первого канала».

«Сейчас все внимание приковано и к Артемовску (украинское название Бахмут) и к Соледару, потому что сейчас там разворачиваются события ровно таким образом, что город очень близок к освобождению», — подчеркнул Пушилин (цитата по ТАСС).

10 января глава республики отмечал, что вопрос о названии города Артемовска должны решать его жители, когда будут сформированы местные органы самоуправления после перехода города под контроль России. Он также напомнил, что еще в марте 2022 г. был издан указ, согласно которому населенным пунктам на освобожденных территориях ДНР возвращаются названия, существовавшие по состоянию на 11 мая 2014 г.

Российские военные накануне освободили населенный пункт Бахмутское. Он находится в районе Соледара, к северо-востоку от Артемовска. Сейчас за эти города, которые находятся на подконтрольной Киеву части ДНР, идут бои.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных