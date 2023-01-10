Пушилин заявил, что Соледар «близок к освобождению»

10 января глава республики отмечал, что вопрос о названии города Артемовска должны решать его жители, когда будут сформированы местные органы самоуправления после перехода города под контроль России. Он также напомнил, что еще в марте 2022 г. был издан указ, согласно которому населенным пунктам на освобожденных территориях ДНР возвращаются названия, существовавшие по состоянию на 11 мая 2014 г.