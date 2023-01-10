Пушилин заявил, что Соледар «близок к освобождению»
Соледар в ДНР близок к освобождению от украинских военных, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире «Первого канала».
«Сейчас все внимание приковано и к Артемовску (украинское название Бахмут) и к Соледару, потому что сейчас там разворачиваются события ровно таким образом, что город очень близок к освобождению», — подчеркнул Пушилин (цитата по ТАСС).
10 января глава республики отмечал, что вопрос о названии города Артемовска должны решать его жители, когда будут сформированы местные органы самоуправления после перехода города под контроль России. Он также напомнил, что еще в марте 2022 г. был издан указ, согласно которому населенным пунктам на освобожденных территориях ДНР возвращаются названия, существовавшие по состоянию на 11 мая 2014 г.
Российские военные накануне освободили населенный пункт Бахмутское. Он находится в районе Соледара, к северо-востоку от Артемовска. Сейчас за эти города, которые находятся на подконтрольной Киеву части ДНР, идут бои.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.