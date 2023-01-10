Пушилин заявил, что название Артемовска должны выбрать жители города

Медведев выступил за сохранение названия Бахмут, напомнив, что так населенный пункт именовался с момента основания в 1571 г. русским царем Иваном Грозным. Симоньян же поддержала название Артемовск, которое город получил в честь советского политического и революционного деятеля Федора Сергеева, более известного как Товарищ Артем. Она отметила, что город лучше называть так, как это делают люди, которые в нем живут, и призвала Пушилина «рассудить» их с Медведевым.