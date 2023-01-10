Пушилин заявил, что название Артемовска должны выбрать жители города
Вопрос о названии города Артемовска должны решать его жители, когда будут сформированы местные органы самоуправления после перехода города под контроль РФ. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Захотят их жители переименовать — обязательно предоставим такую возможность, но не в спешке, а обдуманно и законно, когда будут сформированы местные органы самоуправления», — написал он в своем Telegram-канале.
Пушилин напомнил, что еще в марте 2022 г. был издан указ, согласно которому населенным пунктам на освобожденных территориях ДНР возвращаются названия, существовавшие по состоянию на 11 мая 2014 г.
Таким образом врио главы ДНР прокомментировал дискуссию, появившуюся в сети, о названии Артемовска. Сейчас киевские власти называют данный город Бахмутом, а власти ДНР — Артемовском. Вопрос о названии города в том числе подняли депутат Мосгордумы Андрей Медведев и главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Медведев выступил за сохранение названия Бахмут, напомнив, что так населенный пункт именовался с момента основания в 1571 г. русским царем Иваном Грозным. Симоньян же поддержала название Артемовск, которое город получил в честь советского политического и революционного деятеля Федора Сергеева, более известного как Товарищ Артем. Она отметила, что город лучше называть так, как это делают люди, которые в нем живут, и призвала Пушилина «рассудить» их с Медведевым.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР. Сейчас за этот город идут бои. 3 января глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о сложностях продвижения российских войск в Артемовске из-за большого количества линий обороны вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, за каждый объект в городе российские военные «бодаются».
Накануне, 9 января, штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении села Бахмутское, которое находится в районе Соледара, к северо-востоку от Артемовска.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.