Путин назвал положительной динамику спецоперации
Динамика специальной военной операции положительная, все развивается в рамках плана, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Динамика положительная. Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы»,— сказал глава государства.
Минобороны 13 января сообщило, что город Соледар в ДНР был полностью взят под контроль российскими военными, что имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления. Позднее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что у бойцов ЧВК «пытаются украсть победу» и принизить их заслуги в рамках спецоперации. «У ЧВК «Вагнер» постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги», – сказал он.
В ведомстве после этого рассказали, что в освобождении Соледара от подразделений ВСУ участвовала разнородная группировка российских войск, непосредственный же штурм кварталов города провели отряды ЧВК «Вагнер».
Врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что в освобождении всей территории региона наступил переломный момент после взятия Соледара российскими военными. По его словам, это увеличивает шансы на освобождение Артемовска (Бахмута) и Северска, а также дает возможность разрушить линию фронта. Помимо этого взятие населенных пунктов открывает возможность к освобождению Славянска и Краматорска.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.