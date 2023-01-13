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В Минобороны рассказали о штурме Соледара отрядами ЧВК «Вагнер»

Ведомости

В освобождении Соледара от подразделений ВСУ участвовала разнородная группировка российских войск, непосредственный же штурм кварталов города провели отряды «ЧВК «Вагнер», говорится в сообщении Минобороны России.

«Наступательные действия на данном тактическом направлении, завершившиеся разгромом ВСУ и овладением городом Соледар, осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану... Что касается непосредственного штурма городских кварталов... данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер"», – указано в сообщении.

Пригожин заявил о постоянных попытках украсть у ЧВК «Вагнер» победу

В оборонном ведомстве пояснили, что комплекс боевых задач на этом направлении включал в себя блокирование города с севера и юга, недопущение переброски в город резервов противника и пресечение выхода подразделений ВСУ, поддержку штурмовой авиацией и артиллерией и др.

Минобороны ранее сегодня сообщило, что Соледар был полностью взят под контроль российскими военными, что имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления. Позднее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что у бойцов ЧВК «пытаются украсть победу» и принизить их заслуги в рамках спецоперации. «У ЧВК «Вагнер» постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги», – сказал он.

О взятии под контроль центра Соледара еще в ночь на 11 января сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Пригожин вечером в тот же день заявил, что бойцы группы взяли под контроль всю территорию города. При этом бизнесмен подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК.

Ранее по теме: В Минобороны сообщили о взятии Соледара

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Ранее по теме: Песков заявил, что «главная работа» в Соледаре еще впереди

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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