В Минобороны рассказали о штурме Соледара отрядами ЧВК «Вагнер»

Минобороны ранее сегодня сообщило, что Соледар был полностью взят под контроль российскими военными, что имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления. Позднее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что у бойцов ЧВК «пытаются украсть победу» и принизить их заслуги в рамках спецоперации. «У ЧВК «Вагнер» постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги», – сказал он.