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Песков заявил, что «главная работа» в Соледаре еще впереди

Ведомости

Военные действовали героически в боях при Соледаре, однако основная работа еще впереди. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Соледаре проделана действительно гигантская работа. Это абсолютно самоотверженные героические действия. И не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия. Они будут продолжаться», — заявил он. 

В то же время представитель Кремля отметил, что «главная работа» еще впереди. Не время останавливаться, подчеркнул Песков. Он уточнил, что все озвученные цели спецоперации «остаются на повестке дня». Песков пояснил, что речь идет об освобождении ДНР и ЛНР в границах территории Донецкой и Луганской областей по состоянию на 2014 г.

В ночь на 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под контролем бойцов находится вся территория Соледара. Он отметил, что в штурме города не участвовали другие подразделения. Вечером того же дня Пригожин еще раз подчеркнул, что Соледар полностью освобожден от украинской армии. Сейчас идет зачистка города, в частности, соляных шахт, уточнил он.

В сводке Минобороны от 11 января говорилось, что российские войска блокировали город с севера и юга. При этом ведомство сообщило, что освобождением Соледара занимаются подразделения ВДВ, также ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника, а штурмовые отряды ведут бои в городе.

Ранее в Кремле призвали дождаться официальной информации по поводу взятия под контроль Соледара. При этом Песков отметил положительную динамику в проведении спецоперации.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных