Песков заявил, что «главная работа» в Соледаре еще впереди

В то же время представитель Кремля отметил, что «главная работа» еще впереди. Не время останавливаться, подчеркнул Песков. Он уточнил, что все озвученные цели спецоперации «остаются на повестке дня». Песков пояснил, что речь идет об освобождении ДНР и ЛНР в границах территории Донецкой и Луганской областей по состоянию на 2014 г.