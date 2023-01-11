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Песков отметил положительную динамику в проведении СВО

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил не спешить и дождаться официальной информации по поводу взятия под контроль Соледара, при этом он указал на наличие положительной динамики в этом направлении.

«Давайте не будем спешить, дождемся официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении. Успех в военных действиях будет достигнут, когда мы выполним цели, поставленные верховным главнокомандующим в ходе СВО», — сказал он.

Песков отметил «фантастический героизм наших бойцов», благодаря которым происходят важные тактические успехи в продвижении.

Сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что в освобождении всей территории региона наступил переломный момент после взятия Соледара российскими военными под контроль. По его словам, это увеличивает шансы на освобождение Артемовска и Северска, а также дает возможность разрушить линию фронта. Помимо этого, взятие населенных пунктов открывает возможность к освобождению Славянска и Краматорска.

По словам Пушилина, под контролем России почти находится Марьинка, однако ее полное освобождение затрудняется тем, что ВСУ закрепились в жилом секторе на окраине населенного пункта.

В ночь на 11 января Пушилин сообщил о взятии под контроль центра Соледара, позже основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города, по его словам, был образован котел, в котором «ведутся городские бои».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных