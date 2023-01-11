Песков отметил положительную динамику в проведении СВО

Сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что в освобождении всей территории региона наступил переломный момент после взятия Соледара российскими военными под контроль. По его словам, это увеличивает шансы на освобождение Артемовска и Северска, а также дает возможность разрушить линию фронта. Помимо этого, взятие населенных пунктов открывает возможность к освобождению Славянска и Краматорска.