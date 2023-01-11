Пригожин заявил о полном освобождении Соледара

В ночь на 11 января агентство «РИА Новости» опубликовало кадры освобожденных соляных шахт в Соледаре, на фото также изображен Пригожин. Отмечалось, что бойцы «Вагнера» смогли взять шахты под контроль после ожесточенных боев. Пригожин заявил, что под контролем «Вагнера» находится вся территория Соледара. Он подчеркнул, что в штурме города не участвовали другие подразделения.