Пригожин заявил о полном освобождении Соледара
Город Соледар в ДНР полностью освобожден от украинской армии. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии. Мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены», — приводит его слова пресс-служба в Telegram-канале.
Пригожин также заявил, что о гуманитарном коридоре «речи быть не может». Он уточнил, что сейчас «Вагнер» приступил к зачистке соляных шахт в городе.
В ночь на 11 января агентство «РИА Новости» опубликовало кадры освобожденных соляных шахт в Соледаре, на фото также изображен Пригожин. Отмечалось, что бойцы «Вагнера» смогли взять шахты под контроль после ожесточенных боев. Пригожин заявил, что под контролем «Вагнера» находится вся территория Соледара. Он подчеркнул, что в штурме города не участвовали другие подразделения.
Врио главы ДНР Денис Пушилин также сообщал о взятии Соледара под контроль в ночь на 11 января. Он указал на серьезные потери украинской армии.
В очередной сводке Минобороны говорится, что российские войска блокировали город с севера и юга. При этом ведомство сообщило, что освобождение Соледара ведут подразделения ВДВ, также ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника, а штурмовые отряды ведут бои в городе.
В Кремле призвали дождаться официальной информации по поводу взятия под контроль Соледара. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил положительную динамику в проведении спецоперации.