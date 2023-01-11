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Пригожин заявил о полном освобождении Соледара

Ведомости

Город Соледар в ДНР полностью освобожден от украинской армии. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии. Мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены», — приводит его слова пресс-служба в Telegram-канале.

Пригожин также заявил, что о гуманитарном коридоре «речи быть не может». Он уточнил, что сейчас «Вагнер» приступил к зачистке соляных шахт в городе. 

В ночь на 11 января агентство «РИА Новости» опубликовало кадры освобожденных соляных шахт в Соледаре, на фото также изображен Пригожин. Отмечалось, что бойцы «Вагнера» смогли взять шахты под контроль после ожесточенных боев. Пригожин заявил, что под контролем «Вагнера» находится вся территория Соледара. Он подчеркнул, что в штурме города не участвовали другие подразделения.

Врио главы ДНР Денис Пушилин также сообщал о взятии Соледара под контроль в ночь на 11 января. Он указал на серьезные потери украинской армии. 

В очередной сводке Минобороны говорится, что российские войска блокировали город с севера и юга. При этом ведомство сообщило, что освобождение Соледара ведут подразделения ВДВ, также ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника, а штурмовые отряды ведут бои в городе. 

В Кремле призвали дождаться официальной информации по поводу взятия под контроль Соледара. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил положительную динамику в проведении спецоперации. 

Ранее по теме: Минобороны сообщило, что российские войска блокировали Соледар с севера и юга

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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