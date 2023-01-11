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Минобороны сообщило, что российские войска блокировали Соледар с севера и юга

Ведомости

Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, передает пресс-служба Минобороны в ходе очередного брифинга.

«Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе», — говорится в сообщении.

По словам официального представителя ведомства, генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова, на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российские военные освободили населенный пункт Подгородное ДНР.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил, что бойцы группы взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города, по его словам, был образован котел, в котором «ведутся городские бои». При этом бизнесмен подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК.

12:22

Врио главы ДНР Денис Пушилин также отметил, что в освобождении всей территории региона наступил переломный момент после взятия Соледара российскими военными под контроль. По его словам, это увеличивает шансы на освобождение Артемовска и Северска, а также дает возможность разрушить линию фронта. Помимо этого, взятие населенных пунктов открывает возможность к освобождению Славянска и Краматорска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных