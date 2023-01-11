Минобороны сообщило, что российские войска блокировали Соледар с севера и юга
Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, передает пресс-служба Минобороны в ходе очередного брифинга.
«Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе», — говорится в сообщении.
По словам официального представителя ведомства, генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова, на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российские военные освободили населенный пункт Подгородное ДНР.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил, что бойцы группы взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города, по его словам, был образован котел, в котором «ведутся городские бои». При этом бизнесмен подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК.
Врио главы ДНР Денис Пушилин также отметил, что в освобождении всей территории региона наступил переломный момент после взятия Соледара российскими военными под контроль. По его словам, это увеличивает шансы на освобождение Артемовска и Северска, а также дает возможность разрушить линию фронта. Помимо этого, взятие населенных пунктов открывает возможность к освобождению Славянска и Краматорска.