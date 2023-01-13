Пригожин заявил о постоянных попытках украсть у ЧВК «Вагнер» победу

В ночь на 11 января врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о взятии под контроль центра Соледара, позже Пригожин сообщил, что бойцы группы взяли под контроль всю территорию города. При этом бизнесмен подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК.