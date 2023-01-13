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Пригожин заявил о постоянных попытках украсть у ЧВК «Вагнер» победу

Ведомости

У бойцов ЧВК «Вагнер» пытаются украсть победу и принизить их заслуги в рамках спецоперации на Украине, передает пресс-служба «Конкорда» заявление основателя компании Евгения Пригожина.

«У ЧВК «Вагнер» постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги», — отметил Пригожин.

По его словам, в последнее время в СМИ ведется активная работа по тому, чтобы запретить словосочетание «ЧВК «Вагнер», не произносить его вслух и всячески избегать, «как черт ладана».

Пушилин назвал сообщения о зеленом коридоре в Соледаре «дешевым спектаклем»

В ночь на 11 января врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о взятии под контроль центра Соледара, позже Пригожин сообщил, что бойцы группы взяли под контроль всю территорию города. При этом бизнесмен подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК.

Минобороны ранее сегодня сообщило, что Соледар был полностью взят под контроль российскими военными, что имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления. Пушилин, в свою очередь, отмечал, что в освобождении всей территории ДНР наступил переломный момент после взятия города.

Ранее по теме: В Минобороны сообщили о взятии Соледара

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Ранее по теме: Пригожин заявил о полном освобождении Соледара

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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