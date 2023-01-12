Пушилин назвал сообщения о зеленом коридоре в Соледаре «дешевым спектаклем»

Накануне, 11 января, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что об организации гуманитарного коридора в Соледаре «речи быть не может». По его словам, мирные жители были выведены из города, а украинские военные, которые не захотели сдаваться в плен, уничтожены. Пригожин еще раз подчеркнул, что Соледар полностью освобожден от украинской армии. Сейчас идет зачистка города, в частности, соляных шахт, уточнил он.