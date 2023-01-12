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Пушилин назвал сообщения о зеленом коридоре в Соледаре «дешевым спектаклем»

Ведомости

Сообщения, распространяемые украинскими СМИ, об открытии гуманитарного коридора в районе Соледара являются «дешевым спектаклем». Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин. 

Пушилин заявил, что в украинских СМИ «разыгрывается дешевый спектакль» на тему создания «зеленого коридора» для солдат, попавших в окружение. В своем Telegram-канале он напомнил об операции «Кольцо», которая шла с января по февраль 1943 г. во время Великой Отечественной войны. Ее целью была ликвидации противника, попавшего в окружение в Сталинграде.

«Ровно восемьдесят лет назад началась операция советских войск по ликвидации сталинградского котла. Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса «процедуры экстракшн», — написал Пушилин. 

Накануне, 11 января, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что об организации гуманитарного коридора в Соледаре «речи быть не может». По его словам, мирные жители были выведены из города, а украинские военные, которые не захотели сдаваться в плен, уничтожены. Пригожин еще раз подчеркнул, что Соледар полностью освобожден от украинской армии. Сейчас идет зачистка города, в частности, соляных шахт, уточнил он.  

В ночь на 11 января Пригожин заявил, что под контролем «Вагнера» находится вся территория Соледара. Он заявил, что в штурме города не участвовали другие подразделения. 

В сводке Минобороны от 11 января говорилось, что российские войска блокировали город с севера и юга. При этом ведомство сообщило, что освобождением Соледара занимаются подразделения ВДВ, также ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника, а штурмовые отряды ведут бои в городе.  

В Кремле призвали дождаться официальной информации по поводу взятия под контроль Соледара. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил положительную динамику в проведении спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных