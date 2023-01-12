Пушилин назвал сообщения о зеленом коридоре в Соледаре «дешевым спектаклем»
Сообщения, распространяемые украинскими СМИ, об открытии гуманитарного коридора в районе Соледара являются «дешевым спектаклем». Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что в украинских СМИ «разыгрывается дешевый спектакль» на тему создания «зеленого коридора» для солдат, попавших в окружение. В своем Telegram-канале он напомнил об операции «Кольцо», которая шла с января по февраль 1943 г. во время Великой Отечественной войны. Ее целью была ликвидации противника, попавшего в окружение в Сталинграде.
«Ровно восемьдесят лет назад началась операция советских войск по ликвидации сталинградского котла. Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса «процедуры экстракшн», — написал Пушилин.
Накануне, 11 января, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что об организации гуманитарного коридора в Соледаре «речи быть не может». По его словам, мирные жители были выведены из города, а украинские военные, которые не захотели сдаваться в плен, уничтожены. Пригожин еще раз подчеркнул, что Соледар полностью освобожден от украинской армии. Сейчас идет зачистка города, в частности, соляных шахт, уточнил он.
В ночь на 11 января Пригожин заявил, что под контролем «Вагнера» находится вся территория Соледара. Он заявил, что в штурме города не участвовали другие подразделения.
В сводке Минобороны от 11 января говорилось, что российские войска блокировали город с севера и юга. При этом ведомство сообщило, что освобождением Соледара занимаются подразделения ВДВ, также ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника, а штурмовые отряды ведут бои в городе.
В Кремле призвали дождаться официальной информации по поводу взятия под контроль Соледара. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил положительную динамику в проведении спецоперации.