Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток»

После этого Шойгу поблагодарил военнослужащих, которые принимают участие в зоне СВО, и наградил тех, кто проявил самоотверженность и героизм. «Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы», — сказал он.