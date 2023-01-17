Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток»
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что в ходе инспекции Шойгу заслушал доклад командующего группировкой войск генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, он рассказал о ситуации и действиях группировки. Перед Шойгу также выступили командующие объединениями и соединениями с докладом о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях проведения СВО.
Вместе с тем Шойгу обратил «особое внимание <...> на организацию всестороннего обеспечения войск», которые работают над созданием укреплений и делают безопасным размещение военных в полевых условиях.
После этого Шойгу поблагодарил военнослужащих, которые принимают участие в зоне СВО, и наградил тех, кто проявил самоотверженность и героизм. «Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы», — сказал он.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позже на территории этих регионов было введено военное положение.