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Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток»

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в ходе инспекции Шойгу заслушал доклад командующего группировкой войск генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, он рассказал о ситуации и действиях группировки. Перед Шойгу также выступили командующие объединениями и соединениями с докладом о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях проведения СВО.

Вместе с тем Шойгу обратил «особое внимание <...> на организацию всестороннего обеспечения войск», которые работают над созданием укреплений и делают безопасным размещение военных в полевых условиях.

После этого Шойгу поблагодарил военнослужащих, которые принимают участие в зоне СВО, и наградил тех, кто проявил самоотверженность и героизм. «Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы», — сказал он.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позже на территории этих регионов было введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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