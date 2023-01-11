Путин пообещал решить все проблемы с обеспечением воинских частей
Все проблемы, связанные с обеспечением воинских частей, которые задействованы в специальной военной операции, будут решены. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе первого совещания с правительством.
«Будем повышать обороноспособность. Безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции», — сказал он.
Вместе с тем Путин заявил, что реализация социально-экономических программ и планов будет продолжена.
Накануне, 10 января, министр обороны Сергей Шойгу призвал в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку российских военнослужащих до самого высокого уровня. «Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным», — сказал он.
В конце ноября Путин заявил, что для обеспечения Вооруженных сил России не нужны экстраординарные меры, достаточно наладить четкую и скоординированную работу. Путин отметил, что речь идет о военной технике, экипировке, снаряжении, медицинском оснащении, денежных средствах для военнослужащих и др. Он подчеркнул, что важно не только увеличивать объемы поставок, но и работать над качеством продукции.
7 декабря 2022 г. Путин сообщил, что проблемы с экипировкой военных в зоне проведения специальной военной операции должны быть уже решены. С оставшимися проблемами он поручил разобраться.