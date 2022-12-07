Путин пообещал решить проблемы с экипировкой в зоне СВО при их наличии

«По поводу проблем с экипировкой. Мне казалось, что все уже решено. Тем не менее, если где-то что-то еще требует особого нашего внимания, я бы просил вас дать дополнительную информацию. Мы обязательно с этим разберемся, и как можно быстрее», — сказал он (цит. по «Интерфаксу»).