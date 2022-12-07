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Путин пообещал решить проблемы с экипировкой в зоне СВО при их наличии

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Проблемы с экипировкой военных в зоне проведения специальной военной операции должны быть уже решены, сообщил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ). Он подчеркнул, что с оставшимися проблемами необходимо разобраться.

«По поводу проблем с экипировкой. Мне казалось, что все уже решено. Тем не менее, если где-то что-то еще требует особого нашего внимания, я бы просил вас дать дополнительную информацию. Мы обязательно с этим разберемся, и как можно быстрее», — сказал он (цит. по «Интерфаксу»). 

24 октября премьер-министр Михаил Мишустин призвал обеспечить российских военнослужащих всем необходимым в сжатые сроки. На следующий день премьер сообщил, что правительство направило средства на закупку дополнительного обмундирования для военных, участвующих в спецоперации на Украине. 

Также 10 ноября Путин поручил правительству совместно с Минобороны к 14 ноября привести нормативы обеспеченности ВС РФ в соответствие с их реальными потребностями, возникающими в ходе спецоперации. Кроме того, кабмин должен был наладить обмен информацией между военнослужащими и производителями вооружений и экипировки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных