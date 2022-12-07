Путин пообещал решить проблемы с экипировкой в зоне СВО при их наличии
Проблемы с экипировкой военных в зоне проведения специальной военной операции должны быть уже решены, сообщил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ). Он подчеркнул, что с оставшимися проблемами необходимо разобраться.
«По поводу проблем с экипировкой. Мне казалось, что все уже решено. Тем не менее, если где-то что-то еще требует особого нашего внимания, я бы просил вас дать дополнительную информацию. Мы обязательно с этим разберемся, и как можно быстрее», — сказал он (цит. по «Интерфаксу»).
Также 10 ноября Путин поручил правительству совместно с Минобороны к 14 ноября привести нормативы обеспеченности ВС РФ в соответствие с их реальными потребностями, возникающими в ходе спецоперации. Кроме того, кабмин должен был наладить обмен информацией между военнослужащими и производителями вооружений и экипировки.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.