Путин поручил привести нормативы в соответствие с потребностями военных

Координационный совет в свою очередь в соответствии с поручением президента к 14 ноября должен завершить определение целевого задания по обеспечению потребностей российских войск в ходе СВО, а также определение направлений и сроков выполнения этого задания. Правительству также поручено подготовить предложения по обеспечению контроля за расходованием бюджетных средств на мероприятия, обеспечивающие проведение СВО, с учетом направления таких средств на цели ее обеспечения.