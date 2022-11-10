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Путин поручил привести нормативы в соответствие с потребностями военных

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Минобороны к 14 ноября привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил страны в соответствие с их реальными потребностями, возникающими в ходе проведения спецоперации на Украине, сообщается на сайте Кремля.

«Привести нормативы обеспеченности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции, с учетом интенсивности использования и износа материальных средств», – говорится в перечне поручений президента.

Кроме того для повышения качества оснащения российских войск правительству поручено наладить оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в СВО, и производителями вооружений и экипировки.

Координационный совет в свою очередь в соответствии с поручением президента к 14 ноября должен завершить определение целевого задания по обеспечению потребностей российских войск в ходе СВО, а также определение направлений и сроков выполнения этого задания. Правительству также поручено подготовить предложения по обеспечению контроля за расходованием бюджетных средств на мероприятия, обеспечивающие проведение СВО, с учетом направления таких средств на цели ее обеспечения.

Минфину президент поручил определить необходимые объемы дополнительной поддержки регионов, в которых введен средний уровень реагирования.

25 октября прошло первое заседание Координационного совета по обеспечению потребностей войск, в ходе которого Мишустин заявил о необходимости развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. По его словам, необходимо задействовать все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, а также организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей.

Ранее 8 ноября командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу об обеспечении всеми видами довольствия призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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