Путин поручил привести нормативы в соответствие с потребностями военных
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Минобороны к 14 ноября привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил страны в соответствие с их реальными потребностями, возникающими в ходе проведения спецоперации на Украине, сообщается на сайте Кремля.
«Привести нормативы обеспеченности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции, с учетом интенсивности использования и износа материальных средств», – говорится в перечне поручений президента.
Кроме того для повышения качества оснащения российских войск правительству поручено наладить оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в СВО, и производителями вооружений и экипировки.
Координационный совет в свою очередь в соответствии с поручением президента к 14 ноября должен завершить определение целевого задания по обеспечению потребностей российских войск в ходе СВО, а также определение направлений и сроков выполнения этого задания. Правительству также поручено подготовить предложения по обеспечению контроля за расходованием бюджетных средств на мероприятия, обеспечивающие проведение СВО, с учетом направления таких средств на цели ее обеспечения.
Минфину президент поручил определить необходимые объемы дополнительной поддержки регионов, в которых введен средний уровень реагирования.
25 октября прошло первое заседание Координационного совета по обеспечению потребностей войск, в ходе которого Мишустин заявил о необходимости развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. По его словам, необходимо задействовать все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, а также организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей.
Ранее 8 ноября командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу об обеспечении всеми видами довольствия призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.
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