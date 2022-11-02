Путин призвал учитывать мнение военнослужащих по каждому элементу экипировки

26 октября в Кремле признали наличие некоторых проблем с экипировкой для мобилизованных в рамках специальной военной операции на Украине, заверив в их скором решении. До этого, 25 октября, прошло первое заседание Координационного совета по обеспечению потребностей войск, в ходе которого премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. По его словам, необходимо задействовать все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, а также организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей.