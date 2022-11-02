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Путин призвал учитывать мнение военнослужащих по каждому элементу экипировки

Ведомости

При разработке каждого элемента армейского снаряжения необходимо учитывать мнение самих военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.

«По каждому элементу экипировки должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно использует эту экипировку, тех, кто понимает, как она на самом деле выполняет ту функцию, ради которой она создавалась», – сказал он.

Это касается, например, аптечек, а также и предметов, которые на первый взгляд кажутся незначительными, пояснил президент.

26 октября в Кремле признали наличие некоторых проблем с экипировкой для мобилизованных в рамках специальной военной операции на Украине, заверив в их скором решении. До этого, 25 октября, прошло первое заседание Координационного совета по обеспечению потребностей войск, в ходе которого премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. По его словам, необходимо задействовать все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, а также организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ранее выявила случаи серьезного превышения стоимости армейского снаряжения. Продавцам выданы предостережения прокуратуры, добавили в ФАС, а сеть «Военторг» рекомендовала своим «дочкам» ограничить наценку на армейское снаряжение на уровне 15%.

31 октября в Минобороны сообщили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил президент Владимир Путин. Как уточнил 1 ноября министр обороны Сергей Шойгу, все регионы России выполнили свои мобилизационные задания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных