Путин призвал учитывать мнение военнослужащих по каждому элементу экипировки
При разработке каждого элемента армейского снаряжения необходимо учитывать мнение самих военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.
«По каждому элементу экипировки должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно использует эту экипировку, тех, кто понимает, как она на самом деле выполняет ту функцию, ради которой она создавалась», – сказал он.
Это касается, например, аптечек, а также и предметов, которые на первый взгляд кажутся незначительными, пояснил президент.
26 октября в Кремле признали наличие некоторых проблем с экипировкой для мобилизованных в рамках специальной военной операции на Украине, заверив в их скором решении. До этого, 25 октября, прошло первое заседание Координационного совета по обеспечению потребностей войск, в ходе которого премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. По его словам, необходимо задействовать все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, а также организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ранее выявила случаи серьезного превышения стоимости армейского снаряжения. Продавцам выданы предостережения прокуратуры, добавили в ФАС, а сеть «Военторг» рекомендовала своим «дочкам» ограничить наценку на армейское снаряжение на уровне 15%.
31 октября в Минобороны сообщили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил президент Владимир Путин. Как уточнил 1 ноября министр обороны Сергей Шойгу, все регионы России выполнили свои мобилизационные задания.
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