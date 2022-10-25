Мишустин призвал увеличить производство экипировки для мобилизованных
В России необходимо развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании Координационного совета по обеспечению потребностей войск с участием президента Владимира Путина.
«Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска, в полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан», — отметил глава правительства (цитата по ТАСС).
По его словам, необходимо задействовать все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, а также организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ранее выявила случаи серьезного превышения стоимости армейского снаряжения. Продавцам выданы предостережения прокуратуры, добавили в ФАС, а сеть «Военторг» рекомендовала своим «дочкам» ограничить наценку на армейское снаряжение на уровне 15%.
В начале октября правительство России также разрешило органам власти субъектов закупать за счет средств местных бюджетов товары двойного назначения, в том числе беспилотники, средства радиосвязи, приборы ночного видения и др.
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